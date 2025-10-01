Maçın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı! Liverpool’un Teknik Patronundan Okan Buruk’a Olay Hareket: Galatasaray Taraftarı Küplere Binecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün akşam kendi evinde Liverpool’u yenen Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak Okan Buruk’a yapılan hareket herkesi şaşkına çevirdi.

OKAN BURUK’A OLAY HAREKET

Maç sonu ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntülerde, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un, oyuncularını tebrik etmek için girdiği sahada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un elini sıkmadığı ve görmezden geldiği görülüyor.

İşte maça damga vuran görüntü

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları Slot'un bu tavrına tepki gösterirken, "Sanırım sindiremedi", “Bu kadarı da olmaz”, “Sinirden çıldırmış” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi