Son Dakika! Antalyaspor'un Eski Başkanı Gözaltına Alındı

Son dakika: Antalyaspor Kulübü önceki dönem Başkanı Avukat Aziz Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. İşte ayrıntılar…

Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI! İŞLEMLER SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

