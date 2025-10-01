Fransız Tenisçiden Hayranlarını Yıkan Haber

Fransız raket Gael Monfils, 2026 sonunda tenise veda edeceğini duyurdu.

Fransız Tenisçiden Hayranlarını Yıkan Haber
Erkek tenisinde eski dünya6 numarası 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils’ten hayranlarına kötü haber geldi. Monfils, gelecek sezonun sonunda emekli olacağını açıkladı.

Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız raket, 21 yıllık tenis kariyeri boyunca 13 ATP şampiyonluğu kazanırken 2005'te Polonya'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra, son şampiyonluğunu geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da elde etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Tenis
