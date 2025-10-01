Liverpool Yenilgiyi Hazmedemedi! Galatasaray’a Büyük Şok: UEFA Ceza Verecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray tarih yazdı. Sarı Kırmızılılar İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek Devler Ligi'nde gecenin en büyük sürprizine imza attı. Kritik karşılaşma sonrası İngiliz basınından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İNGİLİZ MEDYASI AÇIKLADI: UEFA’DAN GALATASARAY’A CEZA!

İngiliz spor medyasının önemli kaynaklarından Sport Bible, Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında tribünlerde açılan Filistin destekli pankartlar nedeniyle kulübün disiplin cezası alacağı ifade edildi.

FİLİSTİN PANKARTI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Maç sırasında Sarı - Kırmızılı taraftarların taşıdığı pankartlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı. İngiliz basınına göre “İnsanlık Gazze’de Vicdanını Yitirdi”, “#GazaBebekleriYaşasın”, “Filistin Soykırımı” ve “Filistin’i Özgürleştirin” gibi mesajlar, UEFA’nın disiplin yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye alındı.

Açılan Filistin Pankartları

17 BİN 500 EURO PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

UEFA’nın benzer bir durumda 2023 yılında İskoçya temsilcisi Celtic’e, Şampiyonlar Ligi maçında Filistin bayrakları açıldığı gerekçesiyle 17 bin 500 avro para cezası verdiği biliniyor.

UEFA tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, UEFA’nın Galatasaray’a yönelik olası yaptırımı sonrası Sarı Kırmızılı kulübün itirazda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi