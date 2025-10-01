Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, kendi evinde Liverpool’u 1-0 yenerek tarihe geçti. Sarı-kırmızılıların zaferi mali anlamda da büyük katkı sağladı. Alınan galibiyetle birlikte UEFA'dan 2.1 milyon euro (yaklaşık 103 milyon TL) Cimbom’un kasasına girmiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, dün akşam kendi evinde İngiltere’nin son şampiyonu Liverpool’u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.
2018 YILINDAN BERİ BİR İLK
Galatasaray, RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir galibiyet alamıyordu. Aslan, Devler Ligi'nde sahasındaki son zaferini 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova karşısında 2-0'lık skorla elde etmişti.
Tarihi galibiyet sadece sportif anlamda değil, mali olarak da büyük katkı sağladı.
103 MİLYON TL GALATASARAY’IN KASASINA GİRDİ
Galatasaray, Liverpool'u mağlup etmesinin ardından UEFA'dan kazanan takımlara verilen ödül primini kasasına koydu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti.