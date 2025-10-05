Galatasaray'da Icardi Depremi! Yönetim Kararını Resmen Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de kendi evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan puan kaybı yetmezmiş gibi Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Beşiktaş karşısında maça yedek başlayan Arjantinli futbolcunun ısınmaya çıkmaması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da Icardi depremi

Galatasaray yönetimi ile Icardi arasında krizin patlak verdiğini dile getiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Icardi ile yönetim arasında sözleşme krizinin yaşandığını dile getirerek, "Icardi'nin suratını gördün mü? Çarşamba pazarı. O zaman orada bir şeyler var. Icardi olayı Galatasaray'da bitik gibi. Benim duyduğuma göre sözleşmesini uzatmak istiyor, yönetim de pek uzatmak istemiyormuş. Ben de olsam uzatmam. Her oyuncu sakatlanır ama sakatlanan topçu gibi değil. Fenerbahe'ye tweet atıyor, kalça göbek olmuş böyle, yürüyecek hali yok. Türkiye'de yiyorlar. Taraftar grubuna şirin, yediriyorlar" ifadelerini kullandı.

