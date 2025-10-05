Galatasaray'da Icardi Depremi! Yönetim Kararını Resmen Duyurdu
Galatasaray, dün akşam kendi evinde Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Kritik derbide Mauro Icardi'nin ısınmaya çıkmaması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Arjantinli futbolcu ile Galatasaray yönetimi arasında sözleşme krizinin olduğunu ifade etti. İşte Icardi haberinin detayları...
Süper Lig'de kendi evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan puan kaybı yetmezmiş gibi Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Beşiktaş karşısında maça yedek başlayan Arjantinli futbolcunun ısınmaya çıkmaması sosyal medyada gündem oldu.
GALATASARAY'DA ICARDİ DEPREMİ! YÖNETİMDEN KARAR ÇIKTI
Galatasaray yönetimi ile Icardi arasında krizin patlak verdiğini dile getiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Toroğlu, Icardi ile yönetim arasında sözleşme krizinin yaşandığını dile getirerek, "Icardi'nin suratını gördün mü? Çarşamba pazarı. O zaman orada bir şeyler var. Icardi olayı Galatasaray'da bitik gibi. Benim duyduğuma göre sözleşmesini uzatmak istiyor, yönetim de pek uzatmak istemiyormuş. Ben de olsam uzatmam. Her oyuncu sakatlanır ama sakatlanan topçu gibi değil. Fenerbahe'ye tweet atıyor, kalça göbek olmuş böyle, yürüyecek hali yok. Türkiye'de yiyorlar. Taraftar grubuna şirin, yediriyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi