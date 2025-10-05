Son Dakika: Süper Lig'de Teknik Direktör Ayrılığı! İstifası Resmen Kabul Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi resmen sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada genç teknik direktörün istifasının kabul edildiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, “Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı

Selçuk Şahin, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'le anlaşmasının ardından Eyüpspor'un başına geçmiş ve Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı. Şahin, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Eyüpspor, ligde 8 hafta sonunda topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA