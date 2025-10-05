Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı: Okan Buruk'un Tüm Planları Altüst Olacak, 3 Hafta Sahaya Adım Atamayacak

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu. Oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...

Galatasaray, dün akşam kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 1-1 biterken gelen sakatlık haberi taraftarları kahretti.

26'NCI DAKİKADA OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Sabah saatlerinde hastanede tetkikleri yapılan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu. Oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

Galatasaray'ın sakatlığa dair açıklaması şu şekilde:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

3-6 HAFTA SAHALARDA YOK

Oyuncunun tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak 3-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

