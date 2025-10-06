Herkesi Etrafına Topladı: İlkay Gündoğan'dan Tarihi Konuşma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Galatasaray’a transfer olmasının ardından performansıyla göz dolduran İlkay Gündoğan’ın Beşiktaş karşılaşmasının devre arasında örnek bir konuşma yaptığı öğrenildi.

34 yaşındaki İlkay Gündoğan’ın takım kaptanı olmamasına rağmen ilk yarısı 0-1’lik skorla biten Beşiktaş derbisinin devre arasında takım arkadaşlarına bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

İlkay Gündoğan

Tecrübeli oyuncu, "Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Skor olarak geride de olabiliriz. Futbolda bunlar var. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız bizden bir tepki bekliyor. Herkes iki kişilik mücadele edecek. Galatasaray asla pes etmez. Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz" ifadelerini kullanırken, Gündoğan’ın konuşması takım arkadaşlarından alkış aldı.

İlkay Gündoğan’ın maçta kırmızı kart gören Davinson Sanchez’i de teselli ettiği belirtildi.

