8. Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Tartışmalı Pozisyonlar

TFF, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı.

Son Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaştı. En çok tartışılan tartışmalı pozisyonlardan biri de dün oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçında yaşanmıştı.

8. Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Tartışmalı Pozisyonlar - Resim : 1
Samsunspor'un iptal edilen golü, VAR kayıtlarında şöyle yer aldı:

VAR: Halil hocam. Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil.

VAR: Ama kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor.

VAR: İnceleme öneriyorum.

Hakem Halil Umut Meler: Geliyorum.

VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

Halil Umut Meler: Topa vurdur.

VAR: Bak, arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta.

Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu aksiyon alanına girip kaleciyi kısıtlıyor.

Halil Umut Meler: Ofsaytla başlıyoruz. Doğru mudur?

VAR: Doğrudur hocam.

