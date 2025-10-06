8. Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Tartışmalı Pozisyonlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaştı. En çok tartışılan tartışmalı pozisyonlardan biri de dün oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçında yaşanmıştı.

Caption

Samsunspor'un iptal edilen golü, VAR kayıtlarında şöyle yer aldı:

VAR: Halil hocam. Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil.

VAR: Ama kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor.

VAR: İnceleme öneriyorum.

Hakem Halil Umut Meler: Geliyorum.

VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

Halil Umut Meler: Topa vurdur.

VAR: Bak, arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta.

Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu aksiyon alanına girip kaleciyi kısıtlıyor.

Halil Umut Meler: Ofsaytla başlıyoruz. Doğru mudur?

VAR: Doğrudur hocam.

