Gaziantep FK'nın Bileği Bükülmüyor

Süper Lig'de Gaziantep FK, Karagümrük galibiyetinin ardından yenilmezlik serisini 6. maça çıkarmış oldu.

Süper Lig’in 8. haftası geride kalırken, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük’ü 2-0’la geçerek, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Ligin ilk haftası Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla yenilen Gaziantep ekibi, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, dün Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve son 6 maçını kazanrdı.

Teknik direktör Burak Yılmaz da, Güneydoğu temsilcisiyle henüz yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, ligin 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

