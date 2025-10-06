Wilfried Singo'dan Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Singo'nun sahalardan uzak kalacağı zaman dilimi belli oldu. Singo birçok maçı kaçıracak...

Son Güncelleme:
Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncularından Wilfried Singo’dan kötü haber geldi.

Maçın 26. Dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Singo’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Singo 26. dakikada sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Galatasaray, Beşiktaş maçında 2 puanın yanında Davinson Sanchez ve Wilfried Singo’yu da kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Singo'nun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanırken, Singo’nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu milli aranın ardından da takımını yalnız bırakacak.

24 yaşındaki oyuncunun Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçırması bekleniyor.

