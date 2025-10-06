Wilfried Singo'dan Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncularından Wilfried Singo’dan kötü haber geldi.

Maçın 26. Dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Singo’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Galatasaray, Beşiktaş maçında 2 puanın yanında Davinson Sanchez ve Wilfried Singo’yu da kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Singo'nun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanırken, Singo’nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu milli aranın ardından da takımını yalnız bırakacak.

24 yaşındaki oyuncunun Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçırması bekleniyor.

