Wilfried Singo'dan Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Singo'nun sahalardan uzak kalacağı zaman dilimi belli oldu. Singo birçok maçı kaçıracak...
Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncularından Wilfried Singo’dan kötü haber geldi.
Maçın 26. Dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Singo’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.
Galatasaray, Beşiktaş maçında 2 puanın yanında Davinson Sanchez ve Wilfried Singo’yu da kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Singo'nun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanırken, Singo’nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu milli aranın ardından da takımını yalnız bırakacak.
24 yaşındaki oyuncunun Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçırması bekleniyor.
