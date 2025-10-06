Dünya Kupası'nda Yeni Takım! Özbekistan'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Özbekistan Futbol Milli Takımı, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Fabio Cannavaro'nun getirildiğini açıkladı.

Dünya Kupası'nda Yeni Takım! Özbekistan'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Özbekistan'ın yeni teknik direktörü açıklandı. Orta Asya ekibi, teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun getirildiğini bildirdi.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özbekistan Futbol Federasyonu, üç kez FIFA Dünya Kupası'na katılan, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve modern çağın en iyi defans oyuncularından biri olan ünlü uzman Fabio Cannavaro ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında milli takımımıza liderlik edecek" ifadelerine yer verildi.

Cannavaro'nun yardımcılıklarını Eugenio Albarella, Francesco Troise ve Antonio Chimenti yapacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol Dünya kupası
