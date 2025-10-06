Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı

Beşiktaş derbisinde sinirlerine hakim olamayan Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili dikkat çekici detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan uyarı sarı-kırmızılı taraftarları şaşkına çevirecek. Neden derbide çıldırdığını açıkladı. İşte Osimhen haberinin detayları…

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında kendi evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kritik maçta ise Victor Osimhen’in tartışmaları gündem oldu.

Nijeryalı futbolcunun bir pozisyon sonrası çok sinirlendiği ve Beşiktaşlı Emirhan'ın boğazını sıktı. Osimhen’in neden bu kadar agresif olduğu ise belli oldu.

OSIMHEN İLE İLGİLİ ÇARPICI UYARI

Sabah gazetesinde köşe yazısında Murat Özbostan, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Özbostan, Nijeryalı yıldızın neden bu kadar agresif olduğuna dair açıklamalarda bulunarak, şu uyarılarda bulundu:

“Osimhen çok agresif ve sert. Gol atamadığı zaman adeta çıldırıyor. Galatasaray onu tarihinin hatta Türk futbol tarihinin en büyük fedakârlığını yaparak aldı ama bu gerginlik devam ederse kırmızı kart görmemesi işten bile değil. Osimhen, hücumda takımın en önemli silahı olarak büyük bir sorumluluk taşıyor ve bu baskı, sinirlerini geriyor belli ki.”

Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı - Resim : 1
Derbide gerilimli anlar

‘DERBİNİN KAYBEDENİ SERGEN YALÇIN’DIR’

Murat Özbostan, derbinin kaybedenini de şöyle açıkladı:

"Galatasaray, Liverpool zaferinin ardından evinde kaybetse İngiliz ekibi karşısında alınan galibiyet unutulur, oklar yine Okan Buruk'a dönerdi. Başarılı teknik adamı doğrardı sosyal medya. Bu nedenle teknik adam olarak Okan Buruk maçın kazananıdır. Sergen Yalçın iyi bir plan ile maça başladı ve olması gereken her şey Beşiktaş'ın lehine gelişti. Ama Sergen hoca başaramadı. 10 kişi kalmış G.Saray'a topu bırakmak nasıl bir mantık!

Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı - Resim : 2

G.Saray gol atsın diye bekledi. Derbinin kaybeden teknik adamı Yalçın'dır. Altın tepside sunulan fırsatı tepti."

Kaynak: Sabah

