Galatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında Gidiyor

Galatasaray’da Mauro Icardi krizi sürüyor. Yönetim ile yıldız golcü arasında soğuk rüzgarlar eserken dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Telegol yorumcusu Serhat Ulueren, Icardi'nin hem teknik direktör Okan Buruk’un hem de yöneticilerin görüşme taleplerini geri çevirdiğini iddia ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY’DA ICARDI KRİZİ! YÖNETİME RESTİ ÇEKTİ

Milli arada 7 günlük özel izin alan Arjantinli yıldız İstanbul’dan ayrılarak Madrid’e gitti. Ulueren’in açıklamalarına göre Icardi, Liverpool maçında oyuna geç dahil edilmesinden dolayı büyük rahatsızlık duydu. Okan Buruk’un maç sonrası gönlünü almak için yaptığı görüşme talebine ise "Hocam sonra görüşürüz" diyerek ayrılık mesajını vermiş oldu. Bu cevap yönetim tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandığı ifade edildi.

Telegol yorumcusu Serhat Ulueren'den bomba iddia

DEVRE ARASINDA GİDİYOR

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun da devreye girerek Icardi ile yemekli bir toplantı organize etmek istediği, ancak yıldız oyuncunun bu teklifi de geri çevirdiği öne sürüldü. Tüm bu gelişmeler Icardi’nin devre arasında takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi.

BAVULLARINI TOPLAYIP GİTTİ

Beşiktaş derbisinin ardından bavullarını toplayarak İstanbul’dan ayrılan Icardi’nin milli arada 7 günlük izin talep ettiği ve bu iznin kendisine verildiği belirtildi. Ulueren, bu gelişmeyi "Muhtemelen devre arasında Galatasaray’dan ayrılacak" sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi