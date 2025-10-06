Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında evinde Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldı. Derbide gözler ise yapılan kural hatasına çevrildi. TFF’den çıkacak olan karar merak konusu olurken beklenen açıklama geldi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, elini masaya vurdu. TFF'nin Yasin Kol hamlesi sarı-kırmızılı taraftarların tüm umutlarını söndürdü.

Son Güncelleme:
Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de dev kapışmada kazanan çıkmadı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 67. dakikada yaşanan oyuncu değişikliği uygulaması gündeme bomba gibi düştü. Hakem Yasin Kol’un derbideki uygulaması, eski hakemler tarafından "kural hatası" olarak yorumlanınca Galatasaray yönetimi harekete geçti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklenmedik bir karar çıktı.

DEV DERBİDE KURAL HATASI MI YAPILDI?

65. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinde hakem Yasin Kol, 2 kez oyunu durdurmuştu. Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuş oldu. Bu değişiklik ise spor camiasında tartışma konusu oldu.

Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar - Resim : 1
Yasin Kol performansıyla ağır eleştiri aldı

GALATASARAY YÖNETİMİ YIKILDI

Maç sonrası Galatasaray yönetimi, Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında oyunu dört kez durdurduğunu öne sürdü. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 14. maddesine göre bir takımın maç boyunca değişiklik için oyunu en fazla üç kez durdurma hakkı bulunuyor. Bu iddia, sarı-kırmızılıların TFF’ye "kural hatası" başvurusu yapma kararını doğurdu.

Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar - Resim : 2

Galatasaray yönetimi, başvuru için öğle saatlerine kadar bekleme kararı aldı. Bu süreçte dikkat çeken gelişme, hakem Yasin Kol’un TFF tarafından VAR görevine atanması oldu. Sarı- kırmızılılar, bu atamayı "TFF, derbide kural hatası olmadığını kabul etti" şeklinde yorumladı ve başvurudan vazgeçti.

HACIOSMANOĞLU ELİNİ MASAYA VURDU! TFF KARARINI VERDİ

Eğer Galatasaray başvuru yapsaydı, TFF ilk olarak Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) görüş isteyecek, MHK ise Yasin Kol’dan pozisyonla ilgili ek rapor talep edecekti. Gelen bilgilere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, maç sonrası Yasin Kol’u arayarak savunmasını aldı.

Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar - Resim : 3
TFF'den karar çıktı

Kol’un açıklamaları Gündoğdu’yu ikna etti ve Trabzonlu hakeme ertesi gün VAR görevi verildi.

Bugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı BileBugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı BileSpor
Galatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç YokGalatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç YokSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Galatasaray, Milli Araya Tarihi Rekorla Girdi!
Aslan, Milli Araya Tarihi Rekorla Girdi!
Galatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç Yok
Galatasaray'ın Yıldızı 2 Maç Yok
Bugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı Bile
Arda Turan Darmadağın Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler