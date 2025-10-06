Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de dev kapışmada kazanan çıkmadı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 67. dakikada yaşanan oyuncu değişikliği uygulaması gündeme bomba gibi düştü. Hakem Yasin Kol’un derbideki uygulaması, eski hakemler tarafından "kural hatası" olarak yorumlanınca Galatasaray yönetimi harekete geçti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklenmedik bir karar çıktı.

DEV DERBİDE KURAL HATASI MI YAPILDI?

65. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinde hakem Yasin Kol, 2 kez oyunu durdurmuştu. Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuş oldu. Bu değişiklik ise spor camiasında tartışma konusu oldu.

Yasin Kol performansıyla ağır eleştiri aldı

GALATASARAY YÖNETİMİ YIKILDI

Maç sonrası Galatasaray yönetimi, Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında oyunu dört kez durdurduğunu öne sürdü. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 14. maddesine göre bir takımın maç boyunca değişiklik için oyunu en fazla üç kez durdurma hakkı bulunuyor. Bu iddia, sarı-kırmızılıların TFF’ye "kural hatası" başvurusu yapma kararını doğurdu.

Galatasaray yönetimi, başvuru için öğle saatlerine kadar bekleme kararı aldı. Bu süreçte dikkat çeken gelişme, hakem Yasin Kol’un TFF tarafından VAR görevine atanması oldu. Sarı- kırmızılılar, bu atamayı "TFF, derbide kural hatası olmadığını kabul etti" şeklinde yorumladı ve başvurudan vazgeçti.

HACIOSMANOĞLU ELİNİ MASAYA VURDU! TFF KARARINI VERDİ

Eğer Galatasaray başvuru yapsaydı, TFF ilk olarak Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) görüş isteyecek, MHK ise Yasin Kol’dan pozisyonla ilgili ek rapor talep edecekti. Gelen bilgilere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, maç sonrası Yasin Kol’u arayarak savunmasını aldı.

TFF'den karar çıktı

Kol’un açıklamaları Gündoğdu’yu ikna etti ve Trabzonlu hakeme ertesi gün VAR görevi verildi.

