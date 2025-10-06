Bugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı Bile

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen ve yenilgi yüzü görmeyen Arda Turan, son maçta hayatının şokunu yaşadı. Uzun süredir mağlubiyet yüzü görmeyen Turan, darmadağın oldu.

ARDA TURAN BUGÜNÜ BİR DAHA UNUTMAYACAK! DARMADAĞIN OLDU

Arda Turan yönetimindeki Donetsk, Ukrayna Ligi'nde LNZ Cherkasy takımına 4-1 yenildi. Shakhtar Donetsk de bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Ayrıca LNZ Cherkasy takımına tarihinde ilk kez yenildi.

‘KARİYERİMDE İLK KEZ BÖYLE HİSSEDİYORUM’

Karşılaşmadan sonra çok üzgün görünen Arda Turan açıklamalarda bulundu. Turan şunları söyledi:

"Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum.

Arda Turan darmadağın oldu

‘TÜM SORUMLULUĞU ÜSTÜME ALIYORUM’

Tüm sorumluluğu alıyorum. Takım iç sahada dört gol yediğinde bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım.

Bugünkü maç, her şeyden önce, bire bir durumlar üzerine kuruluydu ve maalesef yaşanan tüm bu olaylara yeterince tepki veremedik. Tepkimizin ne olacağını, sıradan bir takım olarak mı yoksa şampiyon bir takım olarak mı tepki vereceğimizi vurgulamak da önemli. Kesin olarak söyleyebileceğim şey, milli maçlar için verilen aradan sonra, bugünkü maçtan hep birlikte öğrenmemiz gereken birçok ders çıkaracağımızdır.”

Kaynak: Haber Merkezi