Arda Turan'a Soğuk Duş! 'Hissettiklerim Yıkıcı'

Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde ligde ilk mağlubiyetini aldı. Shakhtar, sahadan 4-1'lik hezimetle ayrıldı.

Arda Turan'a Soğuk Duş! 'Hissettiklerim Yıkıcı'
Ukrayna’da Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy’e karşı soğuk bir duş aldı. Shakhtar sahadan 4-1’lil mağlubiyetle ayrıldı.

Ukrayna Premier Lig'in 8. hafta maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy karşılaştı.

Arda Turan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hissettiklerinin ‘yıkıcı’ olduğunu belirterek, “Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve belki de antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Bu takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdadır ve bundan kaçınmayacağım” dedi.

Arda Turan’ın ekibi sahadan 4-1’lik farklı mağlubiyetle ayrıldı. Shakhtar ligde böylece ilk yenilgisini alırken, LNZ Cherkasy de 14 puana ulaştı.

