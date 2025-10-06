FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza! Transfer Hayalleri Resmen Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor. Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA’da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi.

ANTALYASPOR’DAN SONRA SIRA ONLARA GELDİ

Eylül ayında Erdal Rakip’in alacaklarından dolayı Antalyaspor’un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2’nci cezasını kesti.

EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR’A DEV CEZA

Ajansspor'da yer alan habere göre bu sezon Süper Lig’de zor günler geçiren Eyüpspor ile Kayserispor’un da transfer tahtası kapandı. Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor. Eyüpspor'un süresiz, Kayserispor'un ise 3 dönem transfer tahtası kapandı.

Kaynak: Ajansspor