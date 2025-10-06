FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza! Transfer Hayalleri Resmen Kapandı

Son dakika: Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Kayserispor için aldığı flaş kararı duyurdu. İşte ayrıntılar haberimizde…

Son Güncelleme:
FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza! Transfer Hayalleri Resmen Kapandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor. Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA’da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi.

ANTALYASPOR’DAN SONRA SIRA ONLARA GELDİ

Eylül ayında Erdal Rakip’in alacaklarından dolayı Antalyaspor’un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2’nci cezasını kesti.

EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR’A DEV CEZA

Ajansspor'da yer alan habere göre bu sezon Süper Lig’de zor günler geçiren Eyüpspor ile Kayserispor’un da transfer tahtası kapandı. Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor. Eyüpspor'un süresiz, Kayserispor'un ise 3 dönem transfer tahtası kapandı.

Galatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında GidiyorGalatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında GidiyorSpor
Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan KararHacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan KararSpor

Kaynak: Ajansspor

Etiketler
FIFA Süper Lig
Son Güncelleme:
Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu Ali Koç Sonrası Geri Geliyor
Galatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında Gidiyor Galatasaray'da Kriz! Devre Arasında Gidiyor
Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri Çekti Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle!
Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler