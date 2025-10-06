Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor’a konuk oldu. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken yaşanan son gelişme taraftarları şaşkına çevirdi. Maç sonrası en sert tepkilerden biri, ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, bombayı patlattı.

Kulüpte yaşanan gerilimden bahseden Çeliker, Fenerbahçe’den gönderilecek ismi açıkladı.

‘O İSİM ACİLEN TAKIMDAN GÖNDERİLMELİ’

Fenerbahçe’nin transfer politikasını eleştiren Serdar Ali Çeliker, “Archie Brown, Nene ve Duran transferlerinin kesinlikle araştırılması lazım. 20 milyon euro Nene'ye, 9 milyon euro Brown'a, 21 milyon euroya da Duran'a harcayan Fenerbahçe'nin bu transferlerini yapan bireysel sorumlu kimse, ki Devin Özek'se Devin Özek, mutlaka bugün onu hem kovmalı hem de araştırması lazım” diyerek ateş püskürdü.

21 MİLYON EUROLUK ÇÖP!

John Duran’ın sağlık durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çeliker, Fenerbahçe'deki en büyük soru işaretin o olduğunu vurguladı. Yıldız futbolcunun sakat olduğunu iddia ederek haftalardır forma giymemesi kafalarda soru işareti oluşturmuş durumda.

Ortaya atılan iddialar doğrultusunda doktorların yaptığı kontrollerde oyuncunun oynamasına engel olacak herhangi bir fizyolojik soruna rastlanmadığı belirtiliyor. 21 milyon euro değerindeki transferin "bir şeyi yok" raporuna rağmen takımdaki yerini almaması, hem taraftarların hem de yorumcuların sabrını taşıran son damla oldu.

Kaynak: Haber Merkezi