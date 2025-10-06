Yedek Bırakılmıştı... Leroy Sane'den 'Galatasaray' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da bomba transferlerle ve başarılı bir şekilde başladı. Yaz transfer döneminin başında renklerine bağladığı Alman milli futbolcu Leroy Sane ile beklentileri yükselten sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusundan istedikleri performansı ise alamadı.

Ligin başından beri ilk 11 oynasa da sahada beklentileri karşılayamadığı için eleştiri oklarının hedefi olan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde kesik yiyerek yedek kaldı.

Leroy Sane

'BU KARARI ANLIYORUM'

Sabah'ın haberine göre; iki önemli maça da yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, bu durumu sorun etmiyor. Okan Buruk'un tercihini anlayışla karşılayan Sane'nin, konuyla ilgili takım arkadaşlarına "Liverpool kadrosunu bozmak istemedi. Bu kararı anlıyorum" dediği öğrenildi.

Milli arada Alman milli takımına çağrılmayan Leroy Sane'nin, bu sırada ekstra çalışmalar yaparak Galatasaray'da yeniden önemli bir rol almak için çabalamaya karar verdiği belirtildi.

