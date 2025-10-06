Futbol Dünyası Bu Haberle Sarsıldı! 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku: Çocuk İstismarından Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2006 Dünya Kupası'nda Meksika forması giyen eski yıldız futbolcu Omar Bravo, işlediği suçla dünya futbolunun gündemine oturdu. 45 yaşındaki eski forvet, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan kentinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

45 YAŞINDAKİ YILDIZ FUTBOLCUYA HAPİS ŞOKU

Yetkililer, Bravo'nun kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ve olayla ilgili soruşturmanın genişletildiğini duyurdu. Savcılık kaynaklarına göre Bravo'nun, benzer eylemlere daha önce de karışmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve dosyasının kabarık olabileceği ifade edildi. İddialara göre mağdur genç bir kız ve istismarın aylar boyunca tekrarlandığı öne sürülüyor. Meksika Jalisco Eyalet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaların ciddiyetle ele alındığını ve "diğer olası mağdurların tespit edilmeye çalışıldığını" bildirdi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Alınan bilgilere göre; savcılık futbolcunun avukatına ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Soruşturma devam ederken, Omar Bravo'nun ifadeye çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Meksika futbolunun unutulmaz isimlerinden Omar Bravo, kariyerinde ülkesinin en üretken forvetlerinden biri olarak tanındı. 2001 yılında profesyonel kariyerine başlayan Bravo, Chivas Guadalajara formasıyla üç farklı dönemde sahaya çıktı. Kulüp tarihinde 400 maçta 156 gol attı.

