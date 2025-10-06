Samsunspor Deplasmanında Domenico Tedesco'ya Soğuk Duş! Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Tedesco, hayatının şokunu yaşadı.

TEDESCO MAÇ SONU HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Karşılaşmanın son düdüğü çalar çalmaz teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, deplasman tribününe giderek taraftarı alkışladı. Ancak aldıkları tepki şoke etti. Tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar oyunculara "forma çıkarın" tezahüratları yaparken, Tedesco'nun moral bozmadan oyuncularını içeri yönlendirdiği görüldü.

Tedesco maç sonu hayatının şokunu yaşadı

FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİLER

Samsunspor karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen gol atamadı.

Kaynak: Haber Merkezi