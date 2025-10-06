Samsunspor Deplasmanında Domenico Tedesco'ya Soğuk Duş! Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak ayağına gelen fırsatı tepmiş oldu. Lider Galatasaray’la olan puan farkını kapatma şansı bulan sarı-lacivertlilerde alınan beraberlik sonucunda taraftardan şaşırtan bir hamle geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco, neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında yıkıldı. İşte tüm detaylar haberimizde…

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Tedesco, hayatının şokunu yaşadı.

TEDESCO MAÇ SONU HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Karşılaşmanın son düdüğü çalar çalmaz teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, deplasman tribününe giderek taraftarı alkışladı. Ancak aldıkları tepki şoke etti. Tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar oyunculara "forma çıkarın" tezahüratları yaparken, Tedesco'nun moral bozmadan oyuncularını içeri yönlendirdiği görüldü.

Samsunspor Deplasmanında Domenico Tedesco'ya Soğuk Duş! Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı - Resim : 1
FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİLER

Samsunspor karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen gol atamadı.

