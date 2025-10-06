Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri ziyarette tam kadro yer aldı.

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak'a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.





Kaynak: AA