Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Bakan Bak'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a Ziyaret - Resim : 1
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri ziyarette tam kadro yer aldı.

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak'a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.


Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha Wilfried Singo'dan Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha
Dünya Kupası'nda Yeni Takım! Özbekistan'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu Özbekistan'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı Kritik Uyarı! Neden Çıldırdığını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler