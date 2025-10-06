Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 1-1 bitirdi. Sarı-kırmızılıların 10 kişi kalmasına rağmen maçı alamayan Kara Kartal’da Sergen Yalçın küplere bindi. Maç sonu soyunda odasında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Sergen Yalçın’ın derbi sonrası soyunda odasında yaptığı konuşma…
Galatasaray’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın küplere bindi.
Derbide 10 kişi kalan rakibine karşı galibiyetin kaçması, tecrübeli hocayı fazlasıyla rahatsız etti. Yalçın maç sonrası yaptığı konuşmasında, takımın oyun anlayışına yönelik ciddi eleştiriler sarf ederken öğrencilerine adeta isyan etti.
SERGEN YALÇIN MAÇ SONU SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ
Ortaya atılan iddialara göre Sergen Yalçın’ın maç sonu soyunda odasında, "Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray’a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz" diyerek oyuncularına tepki gösterdiği ifade edildi.
‘BUNDAN SONRA SİZDEN BÖYLE BİR REAKSİYON İSTEMİYORUM’
Galatasaray’ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını, takımın geriye yaslanma eğilimine bağlayan Yalçın, "Ardından da Galatasaray’ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" uyarısında bulunduğu belirtildi.