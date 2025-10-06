Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

‘BUNDAN SONRA SİZDEN BÖYLE BİR REAKSİYON İSTEMİYORUM’

Galatasaray’ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını, takımın geriye yaslanma eğilimine bağlayan Yalçın, "Ardından da Galatasaray’ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" uyarısında bulunduğu belirtildi.