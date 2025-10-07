Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak

Arabeskin Kraliçesi ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Adli Tıp raporunda 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Güllü’nün soruşturmasında savcılık 3 kişilik mühendis bilirkişi heyetinin görüşüne başvurdu. Mühendisler hem Güllü’nün düştüğü pencereyi hem de düştüğü zemini inceleyecek. İşte detaylar…

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak
26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği açıklanan arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin sır perdesi net olarak aralanamamışken son olarak Adli Tıp raporu açıklanmıştı.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak - Resim : 1
Güllü'nün Yalova'da düştüğü evin penceresi

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan raporda, Güllü’nün .53 promil alkollü olduğu, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edilmişti.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak - Resim : 2
Olayın gerçekleştiği oda ve pencere

Öte yandan sanatçının kanında düşük doz ağrı kesici, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucunun bulunduğu da belirtilmişti.

Güllü’nün ölümüne ilişkin cinayet soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tayin ettiği üç kişilik mühendis heyeti, Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde bu hafta keşif incelemesi yapacak.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak - Resim : 3
Güllü'nün ölmeden dakikalar önceki son görüntüsü

Yapılan incelemelerdeki ölçümlerde “Güllü düştü mü yoksa itildi mi?” sorusunun cevabı aranacak.

Öte yandan Güllü’nün kızı da olay gecesi annesinin ‘2-3 şişe şarap içtiğini’ söylemişti.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak - Resim : 4

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada;

  • Tırnak arasından ve bedeninden alınan sürüntü örnekler,
  • Kayıp düştüğü söylenen oda zemininden alınan örnekler,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kriminal laboratuvarlarına gönderilen ses ve görüntü kayıtları incelenmeye devam ediyor.

HEYET TECRÜBELİ

Güllü’nün dosyası için görevlendirilen bilirkişi heyetinin daha önce Yalova’da uçurumdan düşerek öldüğü iddia edilen Semiha Sözer vakasının da aydınlattığı öğrenildi.

