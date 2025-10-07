Serdar Öktem Cinayetinde Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Avukat Serdar Öktem'in suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin otopsi raporu çıktı. Raporda, Öktem'in ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Gayrettepe’de aracında uğradığı uzun namlulu silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı.

Raporda Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı yer aldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da belirtildi.

Suikasta uğrayan Öktem'in otomobili

Ayrıca, Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda gün yüzüne çıktı.

OTOPSİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

