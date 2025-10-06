Serdar Öktem Suikastında Şok Detaylar! Şüphelilerden 2'si Çocuk

Avukat Serdar Öktem suikastında yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili 2!si 18 yaşından küçük 6 şüpheli yakalanırken, saldırıda kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Serdar Öktem Suikastında Şok Detaylar! Şüphelilerden 2'si Çocuk
Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Gayrettepe’de aracında uğradığı uzun namlulu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Uzun süre trafiğe kapatılan cadde, delil toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Öktem’in saldırıya uğradığı araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 2'sinin 18 yaşın altında olduğu, saldırıda 2 kalaşnikof, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven kullanıldığı belirtildi. Savcılık açıklamasında, “Eylemin bir organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturma, azmettiricilerin bulunması ve örgütün taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönünde derinleştirilerek sürdürülecektir” denildi.

Öktem hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ağustos’ta 'can güvenliği' uyarısı yaptığı ortaya çıkmıştı. Emniyetin Bakırköy ve Şişli İlçe Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 'Daltonlar Suç Örgütü’nün Öktem’e yönelik eylem hazırlığında olduğu' belirtilmiş ve gerekli önlemlerin alınması istenmişti.

Kaynak: ANKA

