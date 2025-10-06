Serdar Öktem Suikastında Şok Detaylar! Şüphelilerden 2'si Çocuk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Gayrettepe’de aracında uğradığı uzun namlulu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Uzun süre trafiğe kapatılan cadde, delil toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Öktem’in saldırıya uğradığı araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

BAŞSACLIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 2'sinin 18 yaşın altında olduğu, saldırıda 2 kalaşnikof, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven kullanıldığı belirtildi. Savcılık açıklamasında, “Eylemin bir organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturma, azmettiricilerin bulunması ve örgütün taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönünde derinleştirilerek sürdürülecektir” denildi.

DALTONLAR DETAYI

Öktem hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ağustos’ta 'can güvenliği' uyarısı yaptığı ortaya çıkmıştı. Emniyetin Bakırköy ve Şişli İlçe Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 'Daltonlar Suç Örgütü’nün Öktem’e yönelik eylem hazırlığında olduğu' belirtilmiş ve gerekli önlemlerin alınması istenmişti.

Kaynak: ANKA