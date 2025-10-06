Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' Detayı

Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıyla öldürüldü. Suikasta ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' Detayı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinan Ateş cinayeti davasında bir dönem tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' Detayı - Resim : 1
Suikast soruşturmasında gözaltı sayısının artması bekleniyor.

İHBAR YAPILMIŞ

Avukat Öktem, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davadan yargılanıyordu. Bu arada Öktem hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ağustos’ta 'can güvenliği' uyarısı yaptığı ortaya çıktı. T24'te yer alan habere göre, emniyetin Bakırköy ve Şişli İlçe Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 'Daltonlar Suç Örgütü’nün Öktem’e yönelik eylem hazırlığında olduğu' belirtildi, gerekli adli ve idari önlemlerin alınması istendi.

Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Avukat Serdar Öktem Hayatını KaybettiSilahlı Saldırıya Uğramıştı! Avukat Serdar Öktem Hayatını KaybettiGüncel

Sinan Ateş Suikastı Davasında Apple’dan YanıtSinan Ateş Suikastı Davasında Apple’dan YanıtGüncel

Sinan Ateş Davasında Flaş Gelişme: Tahliyelere İtiraz ReddedildiSinan Ateş Davasında Flaş Gelişme: Tahliyelere İtiraz ReddedildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sinan Ateş
Son Güncelleme:
Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
Bilecik'te 570 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi Bilecik'te 570 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Adalet Bakanlığı'nda Sürpriz Buluşma! Bakan Tunç Paylaştı Adalet Bakanlığı'nda Sürpriz Buluşma! Bakan Tunç Paylaştı
İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı! Tarih Verildi, Yunanistan Üzerinden Yurda Giriş Yapacak İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı!
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti
Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' Detayı Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme!