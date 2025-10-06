Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' Detayı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinan Ateş cinayeti davasında bir dönem tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Suikast soruşturmasında gözaltı sayısının artması bekleniyor.

İHBAR YAPILMIŞ

Avukat Öktem, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davadan yargılanıyordu. Bu arada Öktem hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ağustos’ta 'can güvenliği' uyarısı yaptığı ortaya çıktı. T24'te yer alan habere göre, emniyetin Bakırköy ve Şişli İlçe Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 'Daltonlar Suç Örgütü’nün Öktem’e yönelik eylem hazırlığında olduğu' belirtildi, gerekli adli ve idari önlemlerin alınması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi