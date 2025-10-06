Adalet Bakanlığı'nda Sürpriz Buluşma! Bakan Tunç Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi. Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yargının üç sacayağından biri olan avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Adil yargılama hakkının teminatı olan avukatlık mesleğini daha da güçlendirmek için verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

