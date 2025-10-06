Adalet Bakanlığı'nda Sürpriz Buluşma! Bakan Tunç Paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'la bir araya geldi. Görüşmede, avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi ve yargı reformu kapsamında yapılacak düzenlemeler ele alındı.

Adalet Bakanlığı'nda Sürpriz Buluşma! Bakan Tunç Paylaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi. Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yargının üç sacayağından biri olan avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Adil yargılama hakkının teminatı olan avukatlık mesleğini daha da güçlendirmek için verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Kaynak: Haber Merkezi

Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
