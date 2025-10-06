Bilecik'te 570 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen bir operasyonda boş ve dolu olmak üzere 570 bin adet makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'te 570 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü’nce elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadeleyle büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşabilirliğinin azaltılması amacıyla TEM Şube, İstihbarat Şube, NSM, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

Ev ve işyerinde yapılan aramalarda 505 bin 126 adet dolu makaron, 64 bin 800 adet boş makaron,157 paket bandrolsuz sigara, 144,5 kilogram tütün, 70 adet 30 ml elektronik sigara likiti, 5 kilogram nargile tütünü, 17 bin 200 adet kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonlarda Neşet B. ve Ahmet D. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

