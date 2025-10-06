Çorum’da Aranan 27 Şahıs Yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum’da polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı denetimlerde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında şehir genelinde yaptıkları uygulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 27 kişiyi yakaladı.
Ekiplerin koordineli çalışmalarıyla yakalanan şahıslar, gerekli işlemler için adli mercilere sevk edildi.
Ayrıca, kayıp olarak bildirilen 5 kişi de yapılan aramalar sonucunda bulunarak ailelerine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, kentteki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
Kaynak: İHA