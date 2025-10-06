İki Şüpheli MOSSAD Ajanlığından Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yaparak, para karşılığında MOSSAD'a aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpgelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Söz konusu şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, soruşturmanın detayları Savcılığın Sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'de bulunan Metrokent isimli sitede keşif çalışması yaptığı, sitede ekseriyetle yabancı uyruklu şahısların kaldığı ve sitenin daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, şüphelinin çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen ‘Faysal Al-Rashid' kod isimli şahısla mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçerek paylaştığı ve şahıs ile fiziki takip, fotoğraf video konularında pazarlık yaptığı bunun karşılığında şahıstan kripto üzerinden para aldığı aktarıldı.

Yazıda, söz konusu site içerisinde istenilen şahsı takip edebilmek amacıyla kiralık ev arayışı içerisinde olduğu ayrıca gerekli takip fotoğraf ve video işlemleri için kendi ekibinin bulunduğunu şahısla alakalı bilgilere kolayca ulaşabileceğini, gerektiğinde baz baktırabileceğini adli sicil kaydı gibi durumları temin edebileceğini söylediği, ayrıca şüpheli Çiçek'in ‘dolandırıcılık' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından 2 ayrı aranmasının bulunduğu, anlaştığı tutar olan 4 bin dolar ücreti aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan etmiş ise de şahsa yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA