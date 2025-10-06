İki Şüpheli MOSSAD Ajanlığından Tutuklandı

Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yapıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Son Güncelleme:
İki Şüpheli MOSSAD Ajanlığından Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yaparak, para karşılığında MOSSAD'a aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpgelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Söz konusu şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, soruşturmanın detayları Savcılığın Sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'de bulunan Metrokent isimli sitede keşif çalışması yaptığı, sitede ekseriyetle yabancı uyruklu şahısların kaldığı ve sitenin daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, şüphelinin çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen ‘Faysal Al-Rashid' kod isimli şahısla mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçerek paylaştığı ve şahıs ile fiziki takip, fotoğraf video konularında pazarlık yaptığı bunun karşılığında şahıstan kripto üzerinden para aldığı aktarıldı.

Yazıda, söz konusu site içerisinde istenilen şahsı takip edebilmek amacıyla kiralık ev arayışı içerisinde olduğu ayrıca gerekli takip fotoğraf ve video işlemleri için kendi ekibinin bulunduğunu şahısla alakalı bilgilere kolayca ulaşabileceğini, gerektiğinde baz baktırabileceğini adli sicil kaydı gibi durumları temin edebileceğini söylediği, ayrıca şüpheli Çiçek'in ‘dolandırıcılık' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından 2 ayrı aranmasının bulunduğu, anlaştığı tutar olan 4 bin dolar ücreti aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan etmiş ise de şahsa yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul'da Yakalanan Mossad Casusları Hakkında Yeni Gelişmeİstanbul'da Yakalanan Mossad Casusları Hakkında Yeni GelişmeGüncel
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek GözaltındaMİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek GözaltındaGüncel
MİT'ten Bir Operasyon Daha: Mossad İçin Casusluk Yapan Avukat YakalandıMİT'ten Bir Operasyon Daha: Mossad İçin Casusluk Yapan Avukat YakalandıGündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Mossad İsrail
Son Güncelleme:
Samsunspor Deplasmanında Domenico Tedesco'ya Soğuk Duş! Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı Tedesco Neye Uğradığını Şaşırdı
Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De Islatacak Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi!
Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu! Kilolarca Ele Geçirildi Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu! Kilolarca Ele Geçirildi
Galatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında Gidiyor Galatasaray'da Kriz! Devre Arasında Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler