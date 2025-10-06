Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De Islatacak
Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyarı yapıldı. Uzmanlar bu akşamı işaret ederek müjdeli haberi verdi. Bir anda vuracak, hem üşütecek hem de ıslatacak…
Türkiye’ye meteoroloji kaynaklarından yeni bir uyarı yapıldı. Meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’ye yağış uyarısında bulundu. Bu akşam başlıyor hazırlıklı olun.
Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’ye yağış uyarısında bulundu.
SAAT VE TARİH VERİLDİ! BU AKŞAM YAĞIŞ YURDA GİRİŞ YAPIYOR
Yapılan paylaşımda yağışların bu akşam yurda giriş yapacağını ifade eden Hava Forum, şu açıklamalarda bulundu:
“Siklon öncesi ısınma normaldir. Siklonun girmesiyle bu akşamdan itibaren harika bir serinlemeye ve yağışa kavuşacağız. Sonbahar modu başlıyor...”
