Gaziantep'te 22 Firari Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 22 Firari Yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 22 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

