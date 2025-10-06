Elazığ’da Kırsal Yangın Yeniden Alevlendi! Ekipler Seferber Oldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde dün gece söndürülen kırsal alan yangını, bugün yeniden alevlendi. Hızla bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Kavalcık köyü yakınlarında çıkan kırsal alan yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangın dün gece kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Ancak bugün öğle saatlerinde bölgede alevler yeniden yükseldi.

Yangının tekrar başlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 pikap, 20 yangın işçisi ve 4 teknik personel katıldı.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yangının yeniden yayılma ihtimaline karşı ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşlara orman ve kırsal alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

