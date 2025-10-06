Kilosu En Az 1000 Lira! Gaziantep'te Dakikalar İçinde 7 Çuval Antep Fıstığı Çaldı
Gaziantep’te kimliği belirsiz bir şüpheli, 450 bin TL değerindeki 535 kilogramlık 7 çuval Antep fıstığını araca yükleyip dakikalar içinde çaldı. Şüpheli hırsız gözaltına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sabah saatlerinde hale gelen bir kişi, 450 bin TL değerindeki 535 kilogramlık 7 çuval Antep fıstığını çalarak halden uzaklaştı.
Çuvalları aracına yükleyen kişi, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Fıstıkları çalan kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.
Gaziantep Ticaret Borsası'nın verilerine göre, 28 Mart 2025 tarihinde Antep fıstığı çeşitlerinin kilogram başına fiyatları şu şekilde açıklanmıştı: Boz İç Fıstık: 1.000 TL ile 1.250 TL arasında.
Kaynak: İHA
