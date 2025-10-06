Çorum'un Özel Lezzeti Tescillendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum’un Osmancık ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen ve "Osmancık karası", "Kargı karası", "İnal karası", "Başpınar karası" ve İncesu karası "gibi isimlerle bilinen üzüm çeşidi, Türkiye Gen Bankası kayıtlarına yeni bir üzüm çeşidi olarak işlendi.

"YÜZDE 78 ORANINDA ŞIRA İÇERİYOR"

Osmancık karası üzümünün milli koleksiyon bağına dahil edildiğini belirten Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, "Osmancık karası üzümünden, geleneksel ‘Kelik’ adı verilen toprak evlerde üzüm pekmezi yapılmaktadır. Bu üzüm, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de ‘Havası sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur’. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından millî bir çeşit olarak koruma altına alınan Osmancık karası, ince kabuklu, bol sulu ve kendine has aromasıyla dikkat çekmektedir. Yapılan analizler, Osmancık karası üzümünün yüzde 78 oranında şıra içerdiğini ortaya koymuştur" dedi.

