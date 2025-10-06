Gazipaşa’da Motosiklet Mıcırda Kaydı: 2 Kişi Yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde mıcırlı yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa’da Motosiklet Mıcırda Kaydı: 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi’nde meydana gelen kazada, mıcırlı yolda ilerleyen bir motosiklet devrildi. Edinilen bilgilere göre, Frank B. (64) yönetimindeki 07 UA 660 plakalı motosiklet, zemin üzerindeki mıcır nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Dengesini kaybeden sürücüyle birlikte motosiklet yola savruldu.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Kazada sürücü Frank B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ayten E.B. (60) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Samsun’da Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Yaralandı Samsun’da Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Galatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç Yok Galatasaray'ın Yıldızı 2 Maç Yok
Güllü'nün Çocuklarının İfadesi Ortaya Çıktı: 'Daha Önce de Olmuştu' Güllü'nün Çocuklarının İfadesi Ortaya Çıktı
Hacıosmanoğlu Elini Masaya Vurdu! TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar TFF’den Galatasaray’ı Yıkan Karar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı