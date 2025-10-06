Gazipaşa’da Motosiklet Mıcırda Kaydı: 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi’nde meydana gelen kazada, mıcırlı yolda ilerleyen bir motosiklet devrildi. Edinilen bilgilere göre, Frank B. (64) yönetimindeki 07 UA 660 plakalı motosiklet, zemin üzerindeki mıcır nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Dengesini kaybeden sürücüyle birlikte motosiklet yola savruldu.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Kazada sürücü Frank B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ayten E.B. (60) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

