Samsun’da Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, bir motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, önünde seyreden ticari taksi aniden yola çıkan bir çocuğa çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Metin Daştan yönetimindeki 55 APC 272 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için ani manevra yaptı. Ancak motosiklet dengesini kaybederek devrildi ve yola savruldu.

SÜRÜCÜ VE YOLCUSU YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Metin Daştan ile arkasında yolcu olarak bulunan Furkan Uyar yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için bölgede inceleme yaptı.
Motosikletin çekici yardımıyla kaldırıldığı öğrenilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

