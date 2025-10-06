Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek İçin Yürek Burkan Paylaşım: 'Kutlu Olsun Babacım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek’ten 6 Ekim Mimarlık Günü'nde babası için duygulandıran bir paylaşım geldi. Babasının izinden giderek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan Nehir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babasının Mimarlık Günü’nü kutladı

Zeyrek paylaşımında “Bugün, mimarlığı sadece bina yapmak değil; şehrin ruhunu şekillendirmek olarak gören babam Mimar Ferdi Zeyrek'i özlemle anıyorum, Mimarlık Günü'nü kutlu olsun babacım" ifadelerine yer verdi.

Nehir Zeyrek'in paylaşımı

ÖZGÜR ÖZEL YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Türkiye’yi derinden sarsan kaybın ardından Nehir Zeyrek, babasının ölümünden sadece 11 gün sonra YKS sınavına girmişti.

Özgür Özel, Nehir'i sınav günü yalnız bırakmamıştı

O günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir'e sınava gireceği okula kadar eşlik etmiş ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir’in başarısını “Hepimizin gözü aydın” diyerek paylaşmıştı

