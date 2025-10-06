Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek İçin Yürek Burkan Paylaşım: 'Kutlu Olsun Babacım'

Babası Ferdi Zeyrek’i haziran ayında kaybeden Nehir Zeyrek, Mimarlık Günü’nde duygulandıran bir mesaj paylaştı. YKS’de başarılı olarak baba mesleği mimarlığı seçen Nehir, ailesiyle olan fotoğrafını paylaşarak “Mimarlık Günü'n kutlu olsun babacım” ifadelerini kullandı.

Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek İçin Yürek Burkan Paylaşım: 'Kutlu Olsun Babacım'
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek’ten 6 Ekim Mimarlık Günü'nde babası için duygulandıran bir paylaşım geldi. Babasının izinden giderek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan Nehir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babasının Mimarlık Günü’nü kutladı

Zeyrek paylaşımında “Bugün, mimarlığı sadece bina yapmak değil; şehrin ruhunu şekillendirmek olarak gören babam Mimar Ferdi Zeyrek'i özlemle anıyorum, Mimarlık Günü'nü kutlu olsun babacım" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Türkiye’yi derinden sarsan kaybın ardından Nehir Zeyrek, babasının ölümünden sadece 11 gün sonra YKS sınavına girmişti.

O günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir'e sınava gireceği okula kadar eşlik etmiş ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir’in başarısını “Hepimizin gözü aydın” diyerek paylaşmıştı

