Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor

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Fenerbahçe'nin Rafael Leao transferi için harekete geçtiği iddiası İtalya'da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Portekizli yıldız için hem kulüp hem de oyuncu cephesiyle görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

İddialara göre Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Rafael Leao transferi kapsamında İtalya'ya gitti. Bu gelişme İtalyan basınında günün dikkat çeken haberleri arasında yer aldı.

Daha önce Mason Greenwood'u kadrosuna katarak ses getiren Fenerbahçe'nin, transferdeki yeni hedefinin Rafael Leao olduğu belirtildi.

PRENSİPTE ANLAŞTI

SportMediaset'in haberine göre sarı-lacivertliler, Portekizli yıldız futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş teklif etti. Sportitalia ise bu bilgiyi doğrularken, Fenerbahçe'nin oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladığını iddia etti.

EN PAHALI TRANSFERLERDEN BİRİ OLACAK

Haberde Fenerbahçe'nin Milan'a sunacağı teklifin ise 5 milyon euro kiralama bedeli, 35 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 42 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü.

Öte yandan Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın da Rafael Leao transferi için devrede olduğunu yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin ayrılığıyla oluşan yaklaşık 10 milyon euroluk maaş bütçesini Leao transferinde kullanmayı planladığı ifade edildi.

Ancak Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, Milan'ın ise bonservisiyle satışa öncelik verdiği için taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi