Sakarya'da Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor

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İlçede ikamet eden İ.D. (19), 2 aydır ayrı yaşadığı kocası O.D'nin (21), 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve spor kompleksinde kendisini darbettiği iddiasıyla karakola şikayette bulundu.

Ekipler, şikayet üzerine çalışma başlattı. Vücudunda darp izi tespit edilen bebek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Anne İ.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari baba O.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA