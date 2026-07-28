Sakarya'da Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve eşini darbettiği öne sürülen 21 yaşındaki baba hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

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Sakarya'da Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor
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İlçede ikamet eden İ.D. (19), 2 aydır ayrı yaşadığı kocası O.D'nin (21), 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve spor kompleksinde kendisini darbettiği iddiasıyla karakola şikayette bulundu.

Ekipler, şikayet üzerine çalışma başlattı. Vücudunda darp izi tespit edilen bebek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Anne İ.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari baba O.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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