Antalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

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Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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