Amedspor'dan Forvete Büyük Takviye: Gift Orban İmzayı Attı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Gift Orban'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır ekibi, hücum hattını Nijeryalı golcü Gift Orban'la güçlendirdi.
Yeşil-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki santrforun transferini resmen duyurdu. Orban, kariyerinde Stabæk, Gent, Olympique Lyon, Hoffenheim ve Hellas Verona formalarını giydi.
HAT-TRİCK REKORU VAR
Avrupa futbolunda adını, Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e karşı 3 dakika 25 saniyede yaptığı hat-trickle duyuran Orban, UEFA kulüp organizasyonları tarihinin en hızlı hat-trick rekorunun sahibi oldu.
Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçiren Nijeryalı futbolcu, Serie A'da çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.
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