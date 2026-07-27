Amedspor'dan Forvete Büyük Takviye: Gift Orban İmzayı Attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Gift Orban'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Son Güncelleme:
Amedspor'dan Forvete Büyük Takviye: Gift Orban İmzayı Attı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır ekibi, hücum hattını Nijeryalı golcü Gift Orban'la güçlendirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki santrforun transferini resmen duyurdu. Orban, kariyerinde Stabæk, Gent, Olympique Lyon, Hoffenheim ve Hellas Verona formalarını giydi.

HAT-TRİCK REKORU VAR

Avrupa futbolunda adını, Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e karşı 3 dakika 25 saniyede yaptığı hat-trickle duyuran Orban, UEFA kulüp organizasyonları tarihinin en hızlı hat-trick rekorunun sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçiren Nijeryalı futbolcu, Serie A'da çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.

Etiketler
Amedspor
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş'tan Flaş Salah Açıklaması: Transfer Dosyası Rafa Kalktı Beşiktaş'tan Flaş Salah Açıklaması
Trabzonspor'un Yıldızı Sidny Lopes Cabral'a Dünya Kupası'nda Büyük Onur Trabzonspor'un Yıldızına Dünya Kupası'nda Büyük Onur
ÇOK OKUNANLAR
Sakarya'da Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor
CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti 264 Eski Milletvekili Gemileri Yaktı, 'YENİ' Safa Geçti
Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı
Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler Gözaltında Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar
Ahbap Dosyasında Deprem Üstüne Deprem! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin... Ahbap Dosyasında Ünlüler Geçidi