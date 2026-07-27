Beşiktaş'tan Flaş Salah Açıklaması: Transfer Dosyası Rafa Kalktı

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah'la 3 kez görüştüklerini ancak kulübün mali politikaları nedeniyle transferin ilerlemediğini açıkladı. Özen, "Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı" dedi.

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Beşiktaş'tan Flaş Salah Açıklaması: Transfer Dosyası Rafa Kalktı
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Özen, Mohamed Salah transferi için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek yıldız futbolcuyla toplam 3 kez görüştüklerini açıkladı.

İki görüşmeyi kendisinin yaptığını söyleyen Özen, Salah'a kulübün projesini ve Beşiktaş'ta göreceği ilgiyi anlattıklarını, teknik direktörün ise oyuncuyla taktik konular üzerine görüştüğünü ifade etti.

Beşiktaş'tan Flaş Salah Açıklaması: Transfer Dosyası Rafa Kalktı - Resim : 1

FİNANSAL ENGEL

Transfer sürecinin finansal aşamada yavaşladığını dile getiren Özen, kulübün mali politikalarından taviz vermediklerini söyledi. Beşiktaş başkanının popülist bir karar almak yerine kulübün ilkelerini koruduğunu vurgulayan Özen, "Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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