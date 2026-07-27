Altın Madalyayla Geldiler! İstanbul’da 'Sultanlar' İçin Dev Karşılama Töreni
2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların büyük coşkusuyla karşılandı.
2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla Türkiye'ye geldi.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan final karşılaşmasında Filenin Sultanları, dünya ikincisi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
İKİNCİ ALTIN MADALYA
Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8'inci kez yer aldığı finallerde ikinci altın madalyasını kazandı. Ay-yıldızlı ekip, 2023 yılında finalde Çin'i yenerek ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
Filenin Sultanları, 2018'de ise finalde ABD'ye kaybederek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Üç yıl aradan sonra yeniden final oynayan milli takım, Brezilya karşısındaki zaferiyle VNL tarihindeki madalya sayısını 4'e yükseltti.
Türkiye, Milletler Ligi tarihinde kazandığı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla organizasyonun en başarılı ekipleri arasında yer alıyor.
BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
Şampiyonluğun ardından yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda taraftarlar ve voleybolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Kaynak: AA