Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı

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İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin lüks bir rezidansta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun resmi detayları, şüpheli ifadeleri ve isim listesiyle birlikte netlik kazandı. 25 Temmuz 2026 tarihinde rezidans koridorunda bırakılan sahipsiz bir çanta içerisinde 9,50 gram ağırlığında skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçiren asayiş ekipleri, parmak izi ve saha takibi için düğmeye bastı.

KURYE SUÇÜSTÜ YAKALANDI, İSIMLERİ VERDİ

Ekipler, 26 Temmuz günü söz konusu çantayı teslim almak üzere bir kişinin rezidansa geleceği istihbaratına ulaştı. Binada önlem alan Şişli Asayiş Büro polisleri, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar’ı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Çınar, polise verdiği ilk mülakatta suçlamayı reddederek, çantanın kendisine ait olmadığını, uyuşturucuyu aynı rezidansın 516 numaralı odasında konaklayan Mustafa Tolga Özen’e götürmek üzere teslim aldığını iddia etti.

'ÜNLÜLER SORUŞTURMASINDAN KORKTUĞU İÇİN SAKLADI'

Alınan bu ifadenin ardından 516 numaralı daireye operasyon düzenleyen polis, Mustafa Tolga Özen’i gözaltına aldı. Özen, emniyetteki ifadesinde ele geçirilen skunk maddesinin tamamen oyuncu ve fenomen Mesut Can Tomay’a ait olduğunu öne sürdü.

Özen, Tomay’ın kamuoyunda yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarından" çok korktuğunu, bu yüzden adının lekelenmemesi için maddeyi kendi odasında bulundurmadığını iddia etti.

ADLİ TIP ÖRNEKLERİ ALINDI

Bu iddiaların ardından operasyonu genişleten Şişli polisi, fenomen Mesut Can Tomay’ı da kaldığı adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin odalarında yapılan detaylı aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Mesut Can Tomay, Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar'dan uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için örnekler alındı.

KARAR ÇIKTI

Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yasal işlem başlatılan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama yerine "adli kontrol" şartıyla salıverilmeleri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA