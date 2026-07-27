Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem: Müdür, Amir ve Komiserlere Şafak Baskını

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Türkiye gündemini yıllardır düşmeyen ve yılan hikayesine dönen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adeta yer yerinden oynadı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada, bugüne kadar alınan ifadelerin analizi, teknik ve dijital veriler ile saha çalışmalarının birleştirilmesiyle şok edici bulgulara ulaşıldı.

Elde edilen deliller, Tunceli'de genç kızın kaybolmasının hemen ardından yürütülen adli süreçte görev alan bazı kolluk personelinin açıkça usulsüzlük yaptığını ve delillere müdahale ettiğini ortaya koydu.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE AMİRLER GÖZALTINDA

Soruşturmanın seyrini tamamen değiştiren bu bulguların ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah şafak vakti 15 ilde eş zamanlı olarak "4'üncü Dalga Operasyonu" için düğmeye bastı.

Nevşehir’den İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar uzanan dev operasyonda, bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir başpolis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Belirlenen 21 farklı adrese yapılan baskınlarda şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alındı.

'OLAY CİNAYET OLABİLİR, DELİLLER KARARTILMIŞ'

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybıyla ilgili yürütülen çalışmalarda resmi makamlar, ilk kez dosyanın bir 'cinayet' olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkça belirtti. Yayınlanan resmi bilgilendirme notunda, olayın bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, delillerin bazı kamu görevlileri aracılığıyla karartıldığı şüphesini doğuran emarelerin bütün yönleriyle ve en ince ayrıntısına kadar incelendiği vurgulandı.

'MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK'

Başsavcılıklardan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında yeni ele geçirilen tüm bilgi, belge ve dijital materyallerin, maddi gerçeğin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla büyük bir dikkat ve hassasiyetle incelendiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü, derinlemesine ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi