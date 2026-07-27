Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler Gözaltında

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan isimlerin listesi netleşti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Ahbap Derneği’ne yapılan bağışları ve dernek üzerinden yürütülen mali trafiği manipüle ettiği öne sürülen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık, soruşturmanın konut/konteyner dolandırıcılığından gizemli taşınmaz devirlerine kadar 4 kritik ana başlık üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

'PARAYI ALDILAR KONUTLARI YAPMADILAR'

Soruşturmanın en önemli ayağını, Ahbap Derneği’nin 2023 yılındaki deprem felaketinin ardından afetzedelere konut yapımı amacıyla anlaştığı şirketler oluşturuyor.

Dernek bağışlarından milyonlarca lira aktarılmasına rağmen taahhüt ettikleri konutları tamamlamayan Azim Yol İnşaat yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik operasyonun hedefi oldu.

Ayrıca, Pegas Global'den gerçekleştirilen konteyner alımları ve tedarik süreçlerindeki şüpheli rolü nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

GİZEMLİ SERVET TRANSFERİ, HÜSEYİN BAŞARAN LİSTEDE

Dosyadaki ikinci büyük iddia ise şüpheli Yeliz Kaya isimli şahsa sıralı şekilde yapılan devasa taşınmaz devirleri oldu.

Teknik ve mali takip sonucunda, Başaran Holding tarafından 22, Power İnşaat tarafından 10, Koçsu Yapı tarafından 17 ve iş insanı Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmazın şüpheli şekilde Yeliz Kaya’ya devredildiği saptandı.

Bu trafiğin mercek altına alınmasıyla Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında adli işlem başlatıldı.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER VE HALUK LEVENT BAĞLANTISI

Emniyet birimleri, operasyon kapsamında Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsilat arkasını da deşifre etti. Dernek çeklerinin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz adli işlem yapılan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın en dikkat çekici maddelerinden biri ise dernek başkanı Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkileri "şüpheli ve suç unsuru taşıyabilecek nitelikte" değerlendirilen Ali Demirhan'ın da bu dalgada gözaltına alınması oldu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bağış paralarının ve dernek imkanlarının organize bir yapı tarafından istismar edildiği iddialarını içeren dosyanın, maddi gerçeğin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi